صحة الكرخ تزف خبراً ساراً: كورونا لم ينتشر بالعدوى داخلياً حتى الآن

2020/03/15 | 23:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصف المصابين في الرصافة تعافى بغداد ـ الصباح الجديد: أكد مدير عام دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي امس الأحد، أن الإصابة بفيروس كورونا لم تنتشر بالعدوى داخليا حتى الان، فيما أورد مدير عام صحة الرصافة شفاء نصف المصابين في الجانب الثاني من بغداد وهو الرصافة.وقال جاسب الحجامي مدير عام صحة الكرخ في مؤتمر صحفي ...

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