توفيق علاوي قبل تكليف المرشح الجديد: إذا رفض المحاصصة ستصعب مهمته وإذا قبل سيُمرر

2020/03/15 | 23:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أعرب رئيس الوزراء المكلف والذي اعتذر عن مهمته بتشكيل الحكومة، عن اعتقاده أن المكلَّف الجديد سيواجه الصعوبات نفسها التي واجهها اثناء فترة مفاوضاته مع الكتل السياسية، مبينا أن المرشح الجديد إذا رفض المحاصصة ستصعب مهمته وإذا قبل سيُمرر.وقال علاوي في تصريحات تابعتها “الصباح الجديد”، إن “المكلف الجديد سيكون بين أمرين، ...

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