2020/03/15 | 23:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مسلح يقتل امرأة امام منزلها في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى

اخبار مباشرة

مسلح يقتل امرأة امام منزلها في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلح يقتل امرأة امام منزلها في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلح يقتل امرأة امام منزلها في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).