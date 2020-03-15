ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المانيا والجيش يدخل على الخط

2020/03/15 | 23:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغرت كرامب كارنباور، اليوم الأحد، عن جاهزية الجيش للتدخل من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا في ولايات ألمانيا.وقالت كارنباور لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية "نخطط على جميع المستويات أن يكون بإمكاننا تغطية جميع النطاقات الحساسة بشكل أمن".وأضافت "استدعينا جنود الاحتياط أيضاً من أجل تقديم الدعم في مستشفيات الجيش الألماني والإسعافات الأولية".وأوضحت أنه كان هناك حتى مساء أمس الأول الجمعة، 120 حالة اشتباه بكورونا و18 حالة مؤكدة في صفوف الجيش الألماني.واستنادا إلى صحف ألمانيا فقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا ووصل عدد الوفيات إلى عشرة حالات، وسجلت الحالتان الأخيرتان في ولاية بافاريا وأحدهما مسن يتجاوز 80 عاما، بحسب تأكيد وزارة الصحة في ميونيخ، كما توفيت إمرأة عمرها 86 عاما.ويعزا هذا الإرتفاع إلى تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بالفيروس في ولاية شمال الراين فستفاليا، بحسب تأكيد وزير الصحة في الولاية.يُذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الفتاك في ألمانيا وصل اليوم الأحد إلى 4585 حالة، حوالي نصفهم من ولاية شمال الراين فستفاليا.وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد أفادت بأن رسالة داخلية في الجيش الألماني وجهت باتخاذ كافة الإجراءات بغية "ضمان القيادة والاستعدادات والقدرة على تقديم المساعدة العاجلة عند الحاجة".

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