بالصورة.. مواطنو ذي قار يكسرون حظر التجوال

2020/03/15 | 23:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكسر عدد كبير من المواطنين في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، اليوم الاحد، قرار حظر التجوال المُعلن عنه يوم أمس السبت بسبب الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.وأظهرت صورة للمواطنين من على جسر النبي إبراهيم وسط الناصرية وهم يتبضعون من الأسواق بشكل هائل ومزدحم على الرغم من القرار الذي أكد فيه بأن الحظر يستمر ثلاثة أيام.وكان ناشطون من ذي قار، قد دعو اليوم الأحد الى "ضرورة تفعل قيادة شرطة ذي قار تطبيق حظر التجوال، كون اللامبالاة التي تجري بخروج الناس قد يسبب كارثة، لاسيما وأن المحافظة سجلت إصابتين بالمرض حتى الآن".وكانت محافظة ذي قار قد أعلنت أمس السبت عن تعطيل الدوام في كافة مؤسسات الدولة، كجزء من الاجراءات الوقائية لمنع إنتشار فايروس كورونا.

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