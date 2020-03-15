صحة واسط لـ”العهد”: ندعو المواطنين الى عدم التهاون مع فيروس كورونا

2020/03/15 | 23:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مديرية صحة واسط، اليوم الاحد، المواطنين الى عدم الاستهانة بالاصابة بفيروس كورونا”.وقال معاون مدير صحة واسط الدكتور سعدون الأمير، لـ”العهد”، انه “تم اتخاد عدة إجراءات صحية لمواجهة كورونا منها غلق المنافذ الحدودية”.واضاف، ان “هناك ترحيب كبير من قبل المواطنين بالأجراءات الصحية المتبعة في المحافظة”.واوضح، انه “ندعو المواطنين لعدم التهاون والاستهزاء بفايروس […]

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