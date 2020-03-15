جوري الخيام - مذكراتكورونامن باريس

2020/03/15 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جوري_الخيام هذه ايام عصيبة علينا نحن سكان القارة الرضية ...وأتمنى ان نتعدى جميعا هذه الأزمة الصحية بأقل الخسائر خاصة البشرية منها.في هذه اللحظة عندنا في فرنسا ما يقارب 5400مصاب و ما يقارب 120 ضحية للكرونا و رحلوا دون أن يفهموا ماهية الأمر !اليوم اعلنوا أول حالة في باريس و لا أظن أن الأمر سيتوقف هنا..فأنا أحس أن ما هو آت سيكون عنيفا علينا جميعا! وكأنهم لم يتعلموا شيئا من انفلونزا 1918!في فرنسا......

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