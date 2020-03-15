حكومة كوردستان: لا تغيير في الرواتب وموعد الصرف على الجدول

2020/03/15 | 23:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الأحد عدم وجود أي تغيير في جدول رواتب الموظفين المدنيين وأفراد الأمن، وإنما أرجأ الصرف جراء إجراءات الحماية من تفشي فيروس كورونا.

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