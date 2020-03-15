جنوب أفريقيا تعلن حالة كارثة وطنية بسبب كورونا

2020/03/15 | 23:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، إنه “قرر إعلان حالة “كارثة وطنية” في جميع أرجاء البلاد، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد”.وكشف وزير صحة جنوب أفريقيا زويلي مكيزي، أن “عدد الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا ارتفع إلى 51 شخصًا، بعد أن جاءت نتيجة تحاليل 13 شخصا إيجابية”.وأوضح أنه تم تسجيل سبع […]

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