محافظ واسط يناشد الزائرين من 3 محافظات للعودة إلى مساكنهم متعهدا بتوفير العجلات لنقلهم

2020/03/16 | 00:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ناشد محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي، الاحد، الزائرين المتوجهين صوب مدينة الكاظمية المقدسة والذين يسلكون طريق (كوت_بغداد) ، بالعودة الى مساكنهم حفاظاً على سلامتهم، وذلك بعد فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد.

وقال المياحي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بناءً على قرار حظر التجوال الذي سيطبق يوم الثلاثاء في بغداد، والتزاما بقرار خلية الأزمة المركزية، أدعو الآلاف من أهلي من أبناء واسط وذي قار وميسان المتوجهين صوب الكاظمية المقدسة والذين هم الآن يسلكون طريق (كوت_بغداد) للعودة الى مساكنهم حفاظاً على سلامتهم”.

وتعهد المياحي "بتوفير العجلات الممكنة لتأمين عودتهم”، داعيا “اصحاب المواكب والمحسنين الى القيام بحملة لأعادة الزائرين على طول الطريق”.

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