2020/03/16 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت العميد الحقوقي حيدر حسن منخي، الاحد، السماح للأعلاميين ممن يحملون الباج التعريفي بالتنقل داخل المحافظة.

وقال منخي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "خلية الأزمة المركزية في المحافظة قررت السماح للأسرة الاعلامية بالتنقل والحركة خلال مدة حظر التجوال التي تبدأ من يوم غد الاثنين الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى اليوم الثاني"، مؤكدا في الوقت نفسه "على السماح لأصحاب الصيدليات والمذاخر الطبية بمزاولة عملهم".ودعا منخي "المواطنين ممن هم بحاجة إلى المساعدة إلى الحالات الاتصال بالرقم المجاني الخاص بعمليات الشرطة ١٠٤"، مناشدا اياهم "بالتعاون القوات الامنية بكافة صنوفها".واعرب عن شكره "لاهالي الديوانية لتفهمهم وتاكيده على دور الصحافة والاعلام في التوعية والتثقيف ونشر التعليمات الصحية والإجراءات الوقائية بغية الحد من انتشار فايروس كورونا".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية: استثناء الاعلاميين من قرار حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية: استثناء الاعلاميين من قرار حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).