مقارنة شاملة بين أفضل ساعات آبل وهواوي وأوبو

2020/03/16 | 00:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبل أيام قليلة أعلنت شركة أوبو رسمياً دخولها سوق الساعات الذكية، بعد أن نُشرت تغريدة على موقع تويتر حول ساعة Oppo Watch التي ستُطلق قريباً، لتعلن بشكل رسمي دخولها صراع الساعات مع آبل وهواوي، اللتين تعدان من أفضل شركات تصنيع الساعات الذكية في الوقت الحالي.

إذا كنت تفكر في شراء ساعة ذكية سنقدم لك اليوم مقارنة شاملة بين أفضل ساعات الشركات الثلاث، وهي ساعة Oppo Watch وساعة MagicWatch 2 وساعة Apple Watch Series 5..



بإمكانك اختيار ما يناسبك منها.

مواصفات ساعة Oppo watch

ستحصل ساعة Oppo الجديدة على عديد من الميزات المتطورة، منها ميزات لقياس معدلات النشاط البدني للمستخدم، وميزات لمراقبة الصحة، كميزة قياس معدلات نبض القلب، وميزة قياس مستويات التوتر، وميزة قياس معدلات أكسجة الدم.

كما ستزوَّد هذه الساعة بميكروفونات ومكبرات صوت للرد وإجراء المكالمات الصوتية دون الحاجة للرجوع إلى الهاتف، إضافة إلى ميزة ترسل إلى المتصل رسالة تنبهه إلى أن صاحب الساعة لا يمكنه استقبال المكالمات في حال انشغاله.

سيكون سعر الساعة الجديدة 290 دولاراً أمريكياً، ومن المتوقع أن تكون متاحة في الأسواق العربية نهاية مارس/آذار الجاري.

Oppo watch

تاريخ الإصدار: مارس/آذار 2020

الوزن: غير معروف

نظام التشغيل: أندرويد Wear OS

شريحة الاتصال: ESim

الشاشة: OLED تعمل باللمس بسعة 16 مليون لون، بحجم 1.91 بوصة.

سرعة المعالج: كوالكوم MSM8909W Snapdragon Wear 2500 28nm رباعي النواة 1.2 غيغاهيرتز Cortex-A7.

الذاكرة: عشوائية 1.5 غيغابايت، وداخلية 8 غيغابايت.

البطارية: بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة.

شحن لا سلكي: تدعم

الألوان: أزرق – أسود – ذهبي

السعر: 290 دولاراً أمريكياً

مواصفات ساعة MagicWatch 2

أبرز ما يميز ساعة هواوي الأحدث MagicWatch 2 التي تم إطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أنها ليست بحاجة للشحن بشكل يومي، بل يمكن شحنها مرة واحدة كل أسبوعين بفضل التقنيات المتطورة التي زودت بها، وهو ما يعد تطوراً لافتاً في صناعة الساعات الذكية.

كما زوّدت الساعة بمعالجين هما Kirin A1 وCortex-M7 اللذان يتميزان باستهلاكهما القليل للطاقة، إضافة لميزة “وضع توفير الطاقة”، الذي يسمح لها بمراقبة عمل التطبيقات وإيقاف تلك التي لا يستعملها المستخدم.

وحصلت هذه القطعة الإلكترونية المميزة أيضاً على العديد من التقنيات المتطورة كميزة مراقبة النشاط البدني ومعدلات المشي والجري، إضافة لميزة قياس معدلات نبض القلب، وميزات لمراقبة النوم، وخدمات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وتوفر هذه الساعة للمستخدم إمكانية التحكم بالموسيقى، والرد واستقبال المكالمات الواردة، وقراءة الرسائل الواردة إلى الهاتف الذي تتصل به عبر البلوتوث.

MagicWatch 2

كما ستأتي الساعة بنسختين، الأولى بشاشة AMOLED بحجم 1.39 مم بدقة 454 بكسل، والثانية بشاشة حجم 1.2 مم وبدقة 390 بيكسل.

وستكون قادرة على استخدام طاقة أقل وإظهار مستويات تباين أعلى وأكبر من الأنواع الأخرى، كما أن درجة سطوع الشاشة تصل إلى 800 شمعة، ما يمنحك زوايا مشاهدة جيدة وواضحة، مع وضوح تام في قراءة النصوص والرسائل.

بالنسبة لسعرها فإنه يتراوح ما بين 200 و230 دولاراً أمريكياً، وتتوفر في الدول العربية.

تاريخ الإصدار: نوفمبر/تشرين الثاني 2019

الوزن: 41 غ

السماكة: 9.8 مم

نظام التشغيل: LiteOS

الشاشة: AMOLE بحجمين مختلفين الأول 1.39 بوصة، والثاني 1.2 بوصة.

سرعة المعالج: Kirin A1

الذاكرة: 4 غيغابايت

البطارية: 215 مللي أمبير و455 مللي أمبير

الألوان: أسود – ذهبي – بني – فضي

السعر: 200 – 230 دولاراً أمريكياً

مواصفات ساعة Apple Watch Series 5

تم الإعلان عن Watch Series 5 في سبتمبر/أيلول 2019، وتحل هذه الساعة الجديدة محل الجيل السابق لها Series 4.

أهم ما يميز ساعة آبل الجديدة هو شاشتها الجديدة، مع ميزة always on display الذكية، التي تعرض الوقت والمعلومات تلقائياً عند رفع معصمك، أو بالنقر على الشاشة نقرة واحدة، وعندما لا يكون معصمك مرفوعاً يتم تعتيم الشاشة بذكاء للحفاظ على الطاقة.

Apple Watch Series 5

وتعمل الساعة بنظام تشغيل watchOS 6 الجديد، مع ميزات للصحة واللياقة البدنية، بما في ذلك تحسن برنامج قياس نبضات القلب، وإضافة برنامج تتبع الدورة الشهرية للنساء، إلى جانب ميزة تنبيه الضوضاء، وأيضاً أصبح متجر App Store متوفراً على الساعة، ويمكن تحميل التطبيقات منه مباشرة.

تتوفر ساعة Apple Watch Series 5 للبيع بسعر يبدأ من 399 دولاراً لطرز GPS (علبة الألمنيوم)، ومن 499 دولاراً لنظام GPS + شريحة اتصال (علبة الألمنيوم).

بينما موديلات الفولاذ المقاوم للصدأ تبدأ من 700 دولار، وإصدار التيتانيوم من 800 دولار، وأخيراً الإصدار السيراميك بسعر يبدأ من 1300 دولار.

تاريخ الإصدار: سبتمبر/أيلول 2019

الوزن: 47.8 غ

السماكة: 10.7 مم

نظام التشغيل: watchOS 6

شريحة الاتصال: Electronic SIM card eSIM

الشاشة: LTPO OLED capacitive touchscreen 1.78 بوصة

سرعة المعالج: Apple S5

الذاكرة: داخية 32 غيغابايت

البطارية: 292 ميللي أمبير غير قابلة للإزالة

الألوان: أسود – فضي – ذهبي

السعر: من 399 حتى 1300 دولار أمريكي.

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