مسلسلات قررت Netflix إيقاف تصويرها بسبب كورونا..

2020/03/16 | 00:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقرَّر وقف إنتاج كل برامج منصة Netflix ، بما فيها الموسم الرابع من مسلسل “Stanger Things”، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة “طوارئ وطنية” بسبب فيروس كورونا.

حتى الآن، كشفت الفحوصات عن إصابة 1700 مواطن أمريكي بالمرض، من بينهم 41 حالة وفاة، وهو ما دفع منصة نتفلكس إلى وقف إنتاج جميع برامجها التلفزيونية وأفلامها التي يجري تحضيرها حالياً في كل من الولايات المتحدة وكندا.

يعد تأجيل الموسم الرابع من المسلسل ذائع الصيت -وهو حالياً في مرحلة ما قبل الإنتاج- أبرز التأجيلات على المنصة حتى الآن.

ومن المشاريع الأخرى المتأثرة بالقرار المسلسل الكوميدي “Grace and Frankie” وفيلم “The Prom” لراين ميرفي.

هذا وقد صرَّحت معظم الشبكات ومنصات المشاهدة المباشرة عبر الإنترنت بأنها ستقيِّم الموقف بعد مرور أسبوعين.

علاوةً على ذلك، أوردت تقارير أن نتفلكس قد طلبت من موظفيها في كاليفورنيا العمل من منازلهم.

يُذكر أن عدداً كبيراً من الاستوديوهات والشبكات، بما فيها ديزني وABC وNBC، قد أوقفت إنتاج عدَّة برامج وأفلام في أعقاب الجائحة العالمية.

فضلاً عن تعطيل عرض جميع البرامج الحوارية الأمريكية كذلك.

فيما تقرَّر تأجيل صدور كثير من الأفلام المنتظرة إلى أجل غير مسمى، بما في ذلك “A Quiet Place II” و”Mulan”؛ إعادة التصوُّر غير الكرتونية لشركة ديزني.

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