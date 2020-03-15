2020/03/16 | 00:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضجّت وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام بمقطع فيديو للممثل الإيطالي لوكا فرانزيس، وهو يوثق وفاة شقيقته بفيروس كورونا.

كما أظهر الفيديو هجوم النجم على السلطات الإيطالية، لتجاهل وفاة شقيقته التي تمكث معه في المنزل نفسه، حيث كان يبكي على وفاة شقيقته التي تبلغ من العمر 47 عامًا، والتي فارقت الحياة بعد أن تفشى فيروس كورونا في جسدها، وتجاهلت السلطات الإيطالية علاجها أو نقلها إلى المستشفى.

والمؤلم في المشهد أن شقيقة لوكا تظهر في الفيديو وهي ممددة على السرير جثة هامدة، وهو يعجز حتى عن دفنها.

وقال النجم في الفيديو : “هذه أختي ملقاة على السرير، توفيت ولا أعرف ماذا يجب أن أفعل، لا أستطيع أن أقدم لها التقدير الذي تستحقه، السلطات الإيطالية خذلتني”.

وتابع :”من المؤكد أني مصاب بفيروس كورونا الآن، لأنني أجريت لها تنفسا صناعيا عبر فمها لإنقاذها، ولم يهتم أحد لأمري من السلطات، بالرغم من إبلاغي..وحتى طبيبها رفض معاينتها”.

وختم حديثه بالقول إنه لم يعثر على منزل للخدمات الجنائزية مستعد لدفن أخته.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو | ممثل إيطالي يوثق وفاة شقيقته بكورونا..) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو | ممثل إيطالي يوثق وفاة شقيقته بكورونا..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).