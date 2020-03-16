شرطة كربلاء المقدسة تدعو المواطنين الى عدم التزاحم على محال البقالة

2020/03/16 | 00:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاحد، المواطنين الى عدم التزاحم على محال التسوق والبقالة لمنع ضعاف النفوس من التلاعب بالاسعار.وذكرت القيادة في بيان حصل عليه موقع “الغدير”، انه “نهيب بالاخوه المواطنين الى عدم التزاحم بشراء المواد الغذائيه مما يجعل بعض ضعاف النفوس يقومون باستغلال الوضع الحالي وزيادة الاسعار مستغلين في الوقت ذاته اقبال المواطنين […]

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