القدو : رفع 20 عبوة ناسفة على شكل سلسلة حلقات شرق الموصل

2020/03/16 | 00:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن امر لواء الحشد الشعبي 30، وعد محمود القدو، اليوم الاحد بان “الجهد الهندسي في الواء تمكنت من ازالة 20 عبوة ناسفة كانت مزروعة على شكل سلسلة حلقات في قرية بازكرتان شرق الموصل”.وقال القدو في حديث لوكالة “العهد نيوز”، بان “الجهد الهندسي التابع للواء 30 الحشد الشعبي وبعد اتصال اهالي قرية بازكرتان شرق الموصل […]

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