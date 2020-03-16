بارزاني في ذكرى قصف حلبجة: لنجعل منها حافزاً لمواجهة التحديات

2020/03/16 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، بياناً بمناسبة مرور 32 عاماً على قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي،

وقال بارزاني في البيان الذي ورد لشفق نيوز، "تمر علينا اليوم الذكرى 32 للقصف والمذبحة الجماعية التي اُرتكبت ضد مدينة حلبجة، والتي كانت جزءاً من سياسة الإبادة الجماعية بحق شعب كوردستان".

وأضاف أن "هذه الجريمة الكبرى لا تزال جرحاً غائراً في تاريخ شعب كوردستان وصورة من صور الظلم والاضطهاد تجاه أمتنا".

وأشار بارزاني إلى أن "حكومة إقليم كوردستان، التي هي ثمرة دماء الشهداء والمقاومة البطولية لشعبنا، تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات لأسر الشهداء والمؤنفلين".

وشدد بارزاني بالقول، "لنجعل من هذه المناسبة المأساوية دافعاً محفزاً لرص الصفوف والعمل المشترك وإنهاء المآسي ومواجهة التحديات والأوضاع الصعبة".

وقصف النظام العراقي السابق مدينة حلبجة بالاسلحة الكيماوية في 16 آذار 1988، ما أدى لمقتل 5 آلاف وإصابة 10 آلاف آخرين خلال دقائق معظمهم من الأطفال والنساء.

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