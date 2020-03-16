إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بفيروس كورونا الجديد

2020/03/16 | 00:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في وقتٍ فُرض حجر صحي شبه كامل في إسبانيا منعا لانتشار فيروس كورونا، أعلنت الحكومة يوم أمس السبت إصابة زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وقالت الحكومة في بيان أصدرته إنّ “بيغونيا غوميز ورئيس الوزراء بخير.كلاهما موجود في مونكلوا” مقرّ رئيس الحكومة.وأضافت انهما “يُتابعان باستمرار الإجراءات الوقائية التي […]

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