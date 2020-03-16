عبد الهادي مصطفى - فيروس كورونة بؤرة نمط الإنتاج البرجوازي

2020/03/16 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الهادي_مصطفى في ضل سيطرة البرجوازية نضطر الى قبول قوانينها المجحفة التي تضمن لنا التعايش الإضطراري في حدوده الدنيا.وتضمن لهم السيطرة والاستفادة الاحادية من الثروات.هذا يعتبر قانونا عرفيا غير مدون او مكتوب لكنه اساس ضمان الاستمرارية في ضل النظام الطبقي المتميز بالاستغلال والظلم والبؤس.هاته الوضعية مع هذا القانون العرفي في ضل الاستقرار يمكن ان نسميه قانون العرف الإجتماعي لضمان الاستمرارية في أدنى شروطها ......

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