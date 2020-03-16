الهنود يلجأون لـ” بول البقر” لعلاج فيروس كورونا

2020/03/16 | 00:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعيدا عن المختبرات العلمية والأبحاث الطبية، وبين الحقيقة والوهم يقع البعض فريسة معتقدات تجافي المنطق والصواب.مواطنون هندوس يرون أنهم وجدوا الخلاص من وباء انتشر على امتداد الكرة الأرضية وحصد أرواح الآلاف.فيما تُسابق دول العالم الزمن سعيا منها لإيقاف “تسونامي” فيروس كورونا الجديد الذي أودى حتى الآن بحياة 5,845 شخصا وأصاب أكثر من […]

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