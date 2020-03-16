الرئيس اللبناني يُعلن حالة الطوارئ لمواجهة “كورونا”

2020/03/16 | 00:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن “لبنان يواجه اليوم وباء كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية منذ بضعة أيام وباءً عالمياً.وهو ينتقل بطرق شتى، عابراً حدود الأنظمة الدول، ولم يتمكن العلم حتى الآن من إيجاد الوقاية أو العلاج الناجع له؛ لهذا فإنه يتطلب اتخاذ أقصى درجات الوقاية والحماية للحد من سرعة انتشاره”.وفي […]

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