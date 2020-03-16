إعلان الطوارئ في لبنان بسبب كورونا

2020/03/16 | 00:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، اليوم الاثنين، إن “الحكومة قررت غلق المطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية بسبب تفشي فيروس كورونا”.وقال رئيس الوزراء اللبناني، إنه “قرر فرض حالة طوارئ عامة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا”.وقال دياب في مؤتمر صحفي، انه “نعلن التعبئة العامة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا اعتبارًا من اليوم وحتى […]

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