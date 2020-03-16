محافظ كربلاء يوجه باتخاذ عقوبات شديدة لمن يرفع اسعار المواد الغذائية

2020/03/16 | 00:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الاحد ، الامن الاقتصادي في مديرية الامن الوطني باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يقوم برفع اسعار المواد الغذائية والخضروات في المحافظة .وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء تحذر بعض ضعاف النفوس من التجار واسواق […]

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