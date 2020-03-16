في ذكرى قصفها بالكيمياوي.. بارزاني: جريمة حلبجة لا تزال جرحاً غائراً في تاريخ كردستان

2020/03/16 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ اربيل

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاحد، بياناً بمناسبة مرور 32 عاماً على قصف م...





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