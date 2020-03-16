2020/03/16 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ابوظبي-(أ ف ب) – طهران -الزمان أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا نادرا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، دعا فيه إلى العمل المشترك في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت الأحد وكالة أنباء الإمارات.
والعلاقات بين البلدين متوتّرة منذ مهاجمة سفارة السعودية، حليف الإمارات، في طهران […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتصال نادر بين عبدالله بن زايد وظريف وإيران تغلق مقام الرضا بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والعلاقات بين البلدين متوتّرة منذ مهاجمة سفارة السعودية، حليف الإمارات، في طهران […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتصال نادر بين عبدالله بن زايد وظريف وإيران تغلق مقام الرضا بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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