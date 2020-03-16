2020/03/16 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابوظبي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ أجرى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬نادرا‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف،‭ ‬دعا‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬الأحد‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭.‬والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬متوتّرة‭ ‬منذ‭ ‬مهاجمة‭ ‬سفارة‭ ‬السعودية،‭ ‬حليف‭ ‬الإمارات،‭ ‬في‭ ‬طهران‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتصال‭ ‬نادر‭ ‬بين‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد وظريف‭ ‬وإيران‭ ‬تغلق‭ ‬مقام‭ ‬الرضا‭ ‬بسبب‭ ‬كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتصال‭ ‬نادر‭ ‬بين‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد وظريف‭ ‬وإيران‭ ‬تغلق‭ ‬مقام‭ ‬الرضا‭ ‬بسبب‭ ‬كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).