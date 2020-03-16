رقم‭ ‬قياسي‭ ‬للإصابات‭ ‬والوفيات‭ ‬في‭ ‬إيطاليا وبريطانيا‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬سياستها‭ ‬إزاء‭ ‬كورونا‭ ‬برغم‭ ‬استمرار‭ ‬المدارس

2020/03/16 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمانيا‭ ‬تغلق‭ ‬حدودها‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬وسويسرا‭ ‬والنمسا‭ ‬وحجر‭ ‬صحي‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭ ‬وفوضى‭ ‬بالمطارات‭ ‬الأمريكية روما‭- ‬برلين‭ – ‬مدريد‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ احصت‭ ‬ايطاليا‭ ‬368‭ ‬وفاة‭ ‬جديدة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬الحصيلة‭ ‬الى‭ ‬1809‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الاكثر‭ ‬تضررا‭ ‬في‭ ‬اوروبا،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الاحد‭.‬ وعلى‭ ‬غرار‭ ‬السبت،‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ […]

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