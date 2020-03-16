2020/03/16 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألمانيا تغلق حدودها مع فرنسا وسويسرا والنمسا وحجر صحي في اسبانيا وفوضى بالمطارات الأمريكية روما- برلين – مدريد- لندن – الزمان احصت ايطاليا 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الى 1809 في هذا البلد الاكثر تضررا في اوروبا، وفق حصيلة للدفاع المدني الاحد. وعلى غرار السبت، ارتفع عدد المصابين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رقم قياسي للإصابات والوفيات في إيطاليا وبريطانيا تدافع عن سياستها إزاء كورونا برغم استمرار المدارس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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