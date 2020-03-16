جدل في مصر حول قرار قطاع الصحة وتعليق المدارس

2020/03/16 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بتعليق‭ ‬الدراسة‭ ‬بالجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬امر‭ ‬مؤقت‭ ‬وانه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬نية‭ ‬اطلاقا‭ ‬لتعليق‭ ‬الدراسة‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ .‬اما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بامكانية‭ ‬حذف‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬المنهج‭ ‬الدراسي‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬ايضا‭ ‬غير‭ ‬مطروح‭ ‬وانه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬تغيير‭ ‬فى‭ ‬الخريطة‭ ‬الزمنية‭ […]

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