قائد شرطة كربلاء يؤكد استثناء الاعلاميين من قرار حظر التجوال

2020/03/16 | 00:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أكد قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني استثناء الإعلاميين ممن يحملون الباج التعريفي من قرار حظر التجوال.وقال زويني في تصريح لـــ ( المستقلة ) ،الاحد، عقب اجتماع موسع مع مدراء الأقسام في القيادة ، إن ” خلية الأزمة المركزية في المحافظة قررت السماح للأسرة […]

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