تسجيل اصابة خامسة بفايروس كورونا في كربلاء

2020/03/16 | 00:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة )/علي النصر الله/ ..اعلن الناطق الرسمي لخلية مكافحة مرض كورونا في دائرة صحة كربلاء الدكتور محمد ابراهيم الوكيل، مساء الاحد، عن تسجيل اصابة خامسة لمواطن عائد من ايران بفايروس كورونا.وقال الوكيل في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “المواطن المصاب عائد من ايران وراجع مدينة الحسين الطبية وتم اجراء الفحوصات اللازمة […]

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