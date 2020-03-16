تعقيم وتعفير أكثر من ٤٠ مؤسسة تربوية ودينية في قضاء الحمدانية شرقي الموصل

2020/03/16 | 00:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت منظمات الجمتمع المدني، امس الاحد، في قضاء الحمدانية عن تعقيم وتعفير أكثر من ٤٠ مؤسسة تربوية وحكومية بالإضافة الى الجوامع والكنائس في قضاء الحمدانية للوقاية من فايروس كورونا.وقالت رئيسة احدى المنظمات، اسماء اسماعيل الشبكي، في حديث لوكالة “العهد نيوز” بأن “منظمات المجتمع المدني في الموصل وبالتعاون مع خلية الازمة المشكلة للوقاية من فايروس […]

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