اصيب بـ 6 رصاصات .. جريح في نزاع عشائري طاحن بذي قار

2020/03/16 | 01:03 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان نزاعا عشائريا في ساعة متاخرة من الاحد وسط القضاء بسبب خلافات سابقة بين اطرافه.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان " نزاعا عشائريا وقع بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين افراد من عشيرة الخنافرة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين "، لافتا الى ان " النزاع استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ".





وبين المصدر، ان " المعركة انتهت باصابة احد اطراف الشجار بـ 6 رصاصات "، مشيرا الى ان " القوات الامنية تدخلت وفضت النزاع، فيما باشرت بحملة دهم وتفتيش بحثا المشاركين بالنزاع بعد نقل المصاب الى المشفى لتلقي العلاج".

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