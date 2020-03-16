كارداشيان عن كورونا: أستخدم مناديل مضادة للبكتيريا

2020/03/16 | 01:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حرصت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، على تقديم نصائحها الخاصة بشأن الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، خاصة وسط انتشاره وتفشيه في العالم.شاركت كارداشيان عبر خاصية “الستوريز” على حسابها في “إنستغرام”، مقطعا مصورا لطبيب يوضح طريقة المصافحة المثالية للحماية من “كورونا”، بعدما حذر العديد من الأطباء من استعمال اليدين أو تبادل […]

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