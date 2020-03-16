2020/03/16 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجاجات‭ ‬تطالب‭ ‬بلغلق‭ ‬مطار‭ ‬النجف‭ ‬منعاًً‭ ‬لتوريد‭ ‬الفيروس‭ ‬ بغداد‭ – ‬اربيل ‭ -‬الزمان‭ ‬ سجلت‭ ‬البصرة‭ ‬اصابة‭ ‬ثالثة‭ ‬بكورونا‭ ‬لمواطن‭ ‬عاد‭ ‬لتوه‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬وسجلت‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬الديوانية‭ ‬لطالبة‭ ‬دراسات‭ ‬عليا‭ ‬فيما‭ ‬تظاهر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اهالي‭ ‬النجف‭ ‬لغلق‭ ‬مطار‭ ‬المدينة‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬جهة‭ ‬مرعبة‭ ‬لتوريد‭ ‬الفيروس‭ ‬مع‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬او‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ .‬و‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر‭ ‬تجوال‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬بغداد واقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حظر‭ ‬تجوال‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬بغداد واقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).