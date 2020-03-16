2020/03/16 | 01:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احتجاجات تطالب بلغلق مطار النجف منعاًً لتوريد الفيروس بغداد – اربيل -الزمان سجلت البصرة اصابة ثالثة بكورونا لمواطن عاد لتوه من ايران وسجلت اصابة في الديوانية لطالبة دراسات عليا فيما تظاهر عدد من اهالي النجف لغلق مطار المدينة الذي بات جهة مرعبة لتوريد الفيروس مع القادمين من ايران او دول اخرى .
و […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر تجوال كامل في بغداد واقليم كردستان العراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر تجوال كامل في بغداد واقليم كردستان العراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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