حين يكون السيء هو الأساس

2020/03/16 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تغير‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬ساعات،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬دولة‭ ‬تثق‭ ‬باجراءات‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬حل‭ ‬سوى‭ ‬العزل‭ ‬وغلق‭ ‬الحدود‭ ‬وتعطيل‭ ‬مسارات‭ ‬الحياة‭ ‬العادية‭ ‬وفعالياتها‭ ‬والصمود‭ ‬الداخلي‭ ‬لتقليل‭ ‬الخسائر‭ .‬ ‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المنكوبة‭ ‬بالحروب‭ ‬والاوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬المضطربة‭ ‬والحكومات‭ ‬والمليشيات‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬ربع‭ ‬عدد‭ ‬بلدان‭ ‬العرب‭ ‬وتؤثر‭ ‬في‭ ‬أوضاعها‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ […]

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