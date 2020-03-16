2020/03/16 | 01:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، العميد الحقوقي حيدر حسن منخي، امس الاحد، السماح للأعلاميين ممن يحملون الباج التعريفي بالتنقل داخل المحافظة.وقال منخي في بيان إن “خلية الأزمة المركزية في المحافظة قررت السماح للأسرة الاعلامية بالتنقل والحركة خلال مدة حظر التجوال التي تبدأ من يوم غد الاثنين الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى اليوم الثاني”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية: استثناء الإعلاميين من قرار حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية: استثناء الإعلاميين من قرار حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).