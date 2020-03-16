نوال الزغبي تنشر صورة من طفولتها

2020/03/16 | 01:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها من طفولتها عبر حسابها الخاص عبر موقع تويتر.وعلقت على الصورة كاتبةً :”هيدي أنا، لما كان عمري سنتين”.ولاقت الصورة عدداً كبيراً من الإعجاب والتعليقات، إذ عبّر الرواد عن جمال وبراءة نوال الزغبي في الصورة.

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