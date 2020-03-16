كردستان تعلن ارتفاع إصابات بكورونا إلى 34 مع تسجيل 6 إصابات جديدة

2020/03/16 | 01:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) …أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان العراق ارتفاع إصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 34 مع تسجيل 6 إصابات جديدة يوم الأحد.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) إنه خلال الساعات 24 الماضية تم اجراء 151 فحصا منها 91 فحصا في أربيل و48 في السليمانية و12 في دهوك، وكانت النتيجة اصابة […]

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