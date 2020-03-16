المستقلة تنشر نص قرارات خلية الازمة لمكافحة كورونا

2020/03/16 | 01:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….عقدت لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 اجتماعا موسعا، مساء الاحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي وبحضور وزراء الصحة والمالية والداخلية والاتصالات ومحافظ بغداد والسيدة أمين بغداد ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين، وممثل منظمة الصحة العالمية.وبحث الاجتماع تطورات الوضع الصحي واجراءات وزارة الصحة […]

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