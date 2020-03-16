الصحة العالمية تشيد بدور المرجعية العليا في مواجهة فيروس كورونا

2020/03/16 | 01:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الدكتور الاختصاص في علم الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، عدنان نوار، اليوم الاثنين، انه “لا يوجد سلاح لمواجهة فيروس كورونا سوى الوقاية، مشيدا بدور المرجعية الدينية في العراق في مواجهة كورونا”.وقال نوار في تصريح متلفز تابعته “العهد نيوز”، ان “فايروس كورونا أصبح وباءً عالميا ويحتم على جميع الدول التعاون من أجل القضاء عليه”.وأضاف […]

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