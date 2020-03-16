الأردن … هروب مصاب بكورونا وارتفاع الحالات المصابة بالفيروس إلى 10

2020/03/16 | 01:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المتسقلة) ….كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر عن هروب مواطن أردني مصاب بكورونا من مستشفى الأمير حمزة، مشيرا إلى أن المصاب هرب قبل إدخاله قسم العزل الصحي.وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن “عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 10 حالات”.وأضاف، أن “الحالات المكتشفة الجديدة هي لأردنيين كانا […]

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