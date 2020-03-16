العراق ينجح بتقريب وجهات النظر بين الاطراف لتحسين طريق الطلب على النفط داخل منظمة أوبك

2020/03/16 | 01:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) … أكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، امس الأحد، أن العراق نجح في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية لتحسين طريقة التعامل مع تراجع الطلب على النفط داخل منظمة أوبك وخارجها في محاولة لرفع الاسعار التي تهاوت.وقال جهاد، في تصريح لوكالة (سبوتنيك): “العراق نجح بعد تكثيف الاتصالات من قبل نائب […]

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