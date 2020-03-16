2020/03/16 | 01:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية على ضرورة نشر ثقافة الطوارئ على المواطنين قبل اعلانها.وقالت عضو اللجنة، النائبة اكتفاء الحسناوي، في تصريح اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “الاجراءات الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة وخلية الازمة في المحافظات صحيحة، إلا انها جاءت متأخرة بعد فوات الأوان، وتسجيل الاصابات، وكان يفترض اتخاذ الاجراءات الاستبقاية قبل تفشي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تؤكد على ضرورة نشر ثقافة الطوارئ على المواطنين قبل إعلانها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تؤكد على ضرورة نشر ثقافة الطوارئ على المواطنين قبل إعلانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).