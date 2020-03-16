امريكا ترسل الفرقة ١٠١ “النسور الزاعقة” الى العراق

2020/03/16 | 01:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مصادر عراقية أمنية لم تسمها، قولها إن القوات الأمريكية الهجومية الجوية في طريقها إلى العراق.وذكرت الوكالة أن هذه القوات، وهي الوحيدة من نوعها في العالم، وتحمل اسم “الفرقة 101″، ستتبادل المواقع مع أخرى موجودة في العراق، وذلك بعد التصعيد الأخير الذي استهدف معسكر التاجي شمالي بغداد […]

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