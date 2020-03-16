“كورونا الأحد”.. 136 إصابة جديدة في 9 دول عربية

2020/03/16 | 01:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا، مساء الأحد، في 9 دول عربية، حسب إعلانات رسمية، بواقع 136 حالة جديدة.ففي قطر، قالت وزارة الصحة في بيان: “هناك 64 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 401”.وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 16 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 126، بينهم 26 حالة تم شفاءها، وحالتي […]

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