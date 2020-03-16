تاج السر عثمان - مفهوم الدولة التنموية: نقد وتحليل

2020/03/16 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان قضايا المؤتمر الاقتصادي تناولنا في مساهمة سابقة للمؤتمر الاقتصادي بعنوان "مفهوم التنمية وحصاد التجربة السودانية" تعريف مفهوم التنمية، وتابعنا حصاد التجربة السودانية ، وضرورة التنمية التي تستهدف الانسان وتلبية احتياجاته الأساسية، وأن تكون التنمية مستقلة دون الانعزال عن العالم ، ومتوازنة بين أقاليم السودان المتنوعة، وترتبط يخصائص شعب السودان، وتقاليدة الايجابية القابلة للحياة، وأن تس......

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