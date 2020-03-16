قاسم المحبشي - الأسس الفلسفية والثقافية لخطاب الصحة الاجتماعية المعاصر

2020/03/16 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي مع كورونا سوف تتغير الكثير من عادات الناس الثقافية، فلا مصافحة بالأيدي ولا بالأحضان ولا بالانوف.والسلام صامت ومن بعيد، والتحايا بالقلوب، والعطس ممنوع بالأماكن العامة، والأكل بالشوكة والملعقة، ولا ولائم جماعية.وكل يأكل من صحنه.والصلاة مفردة، كل يصلي لوحدة في بيته أو تحت الشجرة.وتبقى المشكلة في العلاقات الزوجية، فمن المؤكد أن كثيرين من الأزواج سوف يجدون في كورونا مخرجا للهروب من زوجاتهم إذ بعطس......

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