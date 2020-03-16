2020/03/16 | 02:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ادارة نادي الزوراء امس الاحد، عن ايقاف نشاطات النادي الكروية ولجميع الفئات بسبب كورونا.وذكر النادي في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انطلاقاً من الواجب الانساني و حرصاً على سلامة العاملين في نادينا من لاعبين وكوادر فنية وادارية قررت الهيئة الادارية ايقاف تمارين الفرق الرياضية في النادي لكافة الفئات حتى اشعار اخر و ذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الزوراء يوقف جميع أنشطته التزاما بالتعليمات الصحية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الزوراء يوقف جميع أنشطته التزاما بالتعليمات الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).