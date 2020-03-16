عاصفة التنين تصيب ممثلة مصرية بالرباط الصليبي

2020/03/16 | 02:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن إصابتها بقطع في الرباط الصليبى، عقب سقوطها على درجات سلم منزلها بسبب الأمطار المرافقة لعاصفة “التنين” التي اجتاحت مصر طوال ال48 ساعة الماضية، وتسببت في غرق العديد من المنازل ووفاة 20 مصريا على الاقل.وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها على موقع الفيس بوك: اتزحلقت على السلالم من المية وجالي […]

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