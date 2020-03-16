للمرأة.. حيل موضة لإخفاء الكرش

2020/03/16 | 02:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت خبيرة الموضة الألمانية ميلينا جورج إنه يمكن للمرأة ذات “الكرش” إخفاء بطنها المتلئة ببعض حيل الموضة، مثل ارتداء جينز ذي وسط عال “High Waist Jeans”؛ حيث إنه يستقر على الوسط ليصرف الأنظار عن الكرش.وأضافت جورج أنه يمكن أيضاً إخفاء الكرش بواسطة فستان ذي قصة على شكل حرف A؛ حيث تصرف هذه القصّة […]

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