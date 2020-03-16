مُتنبئ جوي يحذر من سيول وفيضانات في بعض المدن في الأيام المقبلة

2020/03/16 | 02:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، صباح اليوم الاثنين من إمكانية حصول فيضانات وسيول في عدد من المحافظات، حيث قال عطية، نحذر من منخفض جوي جديد وإمكانية حصول فيضانات وسيول في محافظات شمال العراق إضافة إلى محافظتي واسط وديالى، حيث كتب المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور له "اجواء متقلبة تشهدها البلاد ، وتكرار الحالات الجوية متوقع خلال الفترة المقبلة من شهر اذار الحالي تمتاز بعضها بغزارة الامطار ، وانخفاض درجات الحرارة وتقلباتها ، ونشاط بالرياح السطحية .واعتبارا من يوم الاثنين ، يبدأ تاثير منخفض جوي جديد،، فعاليته و ..تأثيره على العراق افضل من المنخفض الذي اثر اليومين الماضيين ، من ناحية الامطار وشمولية التأثير الذي سيشمل كافة المدن تباعا .

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